Не жартуйте з муреною: розлючена мешканка глибин атакувала дайвера (відео)

14:50, 23 лютого 2018
Світ
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Дайвер ніяк не провокував мурен / скріншот

Запис опублікований на YouTube.

Зазначається, що інцидент стався в бухті Содвана в Південній Африці. Молодий чоловік з Польщі здійснив занурення, щоб оглянути кораловий риф, але раптом помітив, що його переслідують дві мурени.

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На кадрах видно, як одна з риб дивиться на дайвера і страхітливо відкриває пащу, щоб залякати «супротивника». Через кілька секунд вона кидається на молодого чоловіка і переслідує його, однак дайверу вдається відірватися.

За словами чоловіка, він ніяк не провокував мурен і вони напали на нього без будь-якої видимої причини.

Відео: Caters Clips

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Теги: #напад мурени на дайвера