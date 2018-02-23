Не жартуйте з муреною: розлючена мешканка глибин атакувала дайвера (відео)

Інцидент стався у бухті Содвана в Південній Африці.

У Мережі з'явилося відео нападу великої мурени на дайвера.

Запис опублікований на YouTube.

Зазначається, що інцидент стався в бухті Содвана в Південній Африці. Молодий чоловік з Польщі здійснив занурення, щоб оглянути кораловий риф, але раптом помітив, що його переслідують дві мурени.

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На кадрах видно, як одна з риб дивиться на дайвера і страхітливо відкриває пащу, щоб залякати «супротивника». Через кілька секунд вона кидається на молодого чоловіка і переслідує його, однак дайверу вдається відірватися.

За словами чоловіка, він ніяк не провокував мурен і вони напали на нього без будь-якої видимої причини.

Відео: Caters Clips