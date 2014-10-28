Японія і КНДР відновили переговори після 10 років перерви

Північна Корея визнає, що у 1970-80-х роках її агенти викрали 13 японців, для того щоб, як стверджує Пхеньян, "тренувати своїх агентів спецслужб" - навчити їх японській мові і культурі, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Пізніше п'ятьом японцям дозволили повернутися додому. Решта, за словами Пхеньяну, померли.

Токіо цьому не вірить і вважає, що було викрадено набагато більше людей.

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Нагадаємо, цього місяця влада КНДР через сім років відновила військові переговори з Південною Кореєю.