У США обіцяють подробиці про нові санкції проти РФ протягом декількох тижнів

Мова йде про обмежувальні заходи через ймовірне втручання Росії у вибори президента США.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів спільно з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) обговорює нові санкції щодо Росії.

Про це повідомив міністр фінансів США Стівен Мнучин у п'ятницю, 23 лютого, передає DW.com. Міністр пообіцяв розповісти про санкції протягом декількох тижнів.

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Відзначається, що мова йде про заходи у відповідь на ймовірне втручання Росії у вибори в США. Мінфін має намір "взяти до уваги" розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. У четвер, 22 лютого, агентство Reuters також повідомило з посиланням на джерело в адміністрації Дональда Трампа про підготовку нових санкцій у відповідь на втручання в американські вибори.

16 лютого спецпрокурор США щодо Росії Роберт Мюллер представив перші результати розслідування. У втручанні в кампанію з виборів президента звинувачуються 13 громадян Росії і три юридичні особи, в тому числі так звана "фабрика тролів" з Санкт-Петербурга.

Серед обвинувачених – бізнесмен Євген Пригожин, якого ЗМІ називають людиною, близькою до президента Росії Володимира Путіна. "Змова мала на меті послабити, створити перешкоди і завдати шкоди законної адміністрації США, щоб дозволити втрутитися в політичний і виборчий процес", - йдеться в заяві відомства спецпрокурора Мюллера.