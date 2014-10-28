Голландія вимагатиме у РФ докази причин катастрофи Боїнга-777
Голландські слідчі запросять у Росії наявні у неї докази причин катастрофи Боїнга MH17 малайзійських авіаліній.
Про це повідомляють РИА Новости.
"В даний момент ми контактуємо з російським посольством і з'ясовуємо, чи володіє воно якоюсь важливою інформацією для проведення кримінального розслідування", - цитує слова прес-секретаря прокуратури Вім де Брейна агентство Франс Прес.
Раніше голландський прокурор Фред Вестербеке повідомив, що доказів, які є у розпорядженні слідства у справі про катастрофу над Україною малайзійського Боїнга MH17, недостатньо для того, щоб визначити причину і відповідальних за катастрофу.
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Рейс MH17 Амстердам - Куала-Лумпур був збитий 17 липня в Донецькій області. На борту лайнера перебували 298 чоловік, всі загинули.
У Міноборони України вже спростували інформацію про те, що "Бук", з якого збили Боїнг, належав Україні.