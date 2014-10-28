Росія планує побудувати в Арктиці 13 аеродромів
Росія побудує в Арктиці 13 аеродромів і 10 технічних радіолокаційних пунктів для забезпечення військової безпеки країни в регіоні, заявив у вівторок начальник Національного центру управління обороною РФ, генерал-лейтенант Михайло Мізинцев.
Про це пише РИА Новости.
"Передбачено будівництво 13 аеродромів, одного наземного авіаційного полігону, 10 технічних позицій радіолокаційних відділень і пунктів наведення авіації", - сказав Мізинцев на засіданні Громадської ради при Міноборони РФ.
Мізинців підкреслив, що для забезпечення військової безпеки Росії в арктичній зоні поетапно розвивається інфраструктура і формуються з'єднання і військові частини в регіоні. Він нагадав, що ведуться роботи по будівництву об'єктів на островах Котельні, Врангеля, Земля Олександри, Нова Земля і на мисі Шмідта.
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Мізинцев підкреслив, що в цілях підготовки до зими і в інтересах створення Арктичного угруповання на 100% виконано план північного завезення: завезено понад 39 тисяч тонн матеріальних засобів, доставлено понад 123 тисяч тонн вантажу.