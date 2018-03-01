Путін заявив про випробування у Росії нової ракети з ядерним двигуном

У кінці 2017 року відбувся успішний запуск новітньої російської крилатої ракети з ядерною енергоустановкою.

У Росії створена й пройшла випробування нова ракета з ядерною енергетичною установкою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив президент РФ Володимир Путін, виступаючи з посланням до Федеральних зборів.

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"У ході польоту енергоустановка вийшла на задану потужність, забезпечила необхідний рівень тяги. Проведений запуск ракети і комплекс наземних випробувань дозволяють перейти до створення принципово нового типу озброєнь: стратегічного комплексу ядерної зброї з ракетою, оснащеною ядерною енергетичною установкою", - сказав глава Росії.

"Ні в кого іншого такої зброї поки немає", - додав Путін.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про початок випробувань нових міжконтинентальних ракет "Сармат", які замінять вироблені в Дніпрі радянські ракети "Воєвода" (за кваліфікацією НАТО "Сатана").