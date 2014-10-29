Половина росіян вважає можливим повторення сталінських репресій - опитування

Про це свідчать дані опитування російського Фонду громадської думки.

Так, на питання "Як ви думаєте, чи можуть при вашому житті повторитися масові політичні репресії в нашій країні? І якщо так, то ймовірність повтору таких репресій велика чи мала?" 14% відповіли, що так, ймовірність таких репресій висока, і 34% - що ймовірність є, але вона мала.

На думку 20% респондентів, повтору репресій не буде. Вагалися з відповіддю 19%.

Читайте такожКількість росіян, які вважають Захід своїм ворогом, за півроку зросла до рекордних значеньПорівняно з 2012 роком, думка росіян з даного питання майже не змінилося - тоді ймовірність репресій визнавав 51% опитаних (23% оцінювали ймовірність як високу, 28% - як низьку).

Прикметно, що за два роки в Росії змінилася конфігурація думки про відповідальність за репресії. Якщо у 2012 році найбільше в цьому звинувачували особисто Сталіна (43%) і його оточення (37%), то тепер пріоритети змінилися: оточення звинувачують 42% росіян, а самого Сталіна - 40%.