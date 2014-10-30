Глава компанії Apple заявив про те, що він гей

«Я ніколи не приховував свою орієнтацію. Багато колег в Apple знають, що я гей, і це ніяк не впливало на їх відношення. Звичайно, я мав щастя працювати в компанії, яка любить творчість та інновації однак не всім так пощастило», - повідомив Кук.

Він також додав, що бути геєм дало мені глибоке розуміння того, що означає бути в меншості і стикатися з проблемами, які є у інших меншин кожен день.

"Це зробило мене більш чуйним, і дозволило по-іншому відчувати життя. Це було не зовсім приємно і зручно часами, але це дало мені впевненість у тому, що я повинен слідувати своїм шляхом, і піднятися вище негараздів і глузувань. Це дало мені своєрідну "шкуру носорога", яка може стати в нагоді, коли ви генеральний директор Apple", додав Кук.

Business Insider