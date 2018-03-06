Трамп назвав себе останньою зіркою
16:26, 06 березня 2018Світ
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Трамп сказав, що в США більше немає зірок, крім нього самого.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері прокоментував вручення премії американської кіноакадемії «Оскар».
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«Найнижчі рейтинги «Оскара» в історії. Проблема в тому, що у нас немає більше Зірок — крім вашого Президента (просто жартую, звичайно)!», — написав Трамп.
Раніше повідомлялося, що рейтинг церемонії вручення «Оскара» американської кіноакадемії виявився найнижчим в історії.
Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don't have Stars anymore - except your President (just kidding, of course)!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018
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