Трамп назвав себе останньою зіркою

16:26, 06 березня 2018
Світ
167 0
Дональд Трамп / REUTERS

Читайте такожТрамп розповів, як повів би себе при стрільбі

«Найнижчі рейтинги «Оскара» в історії. Проблема в тому, що у нас немає більше Зірок — крім вашого Президента (просто жартую, звичайно)!», — написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що рейтинг церемонії вручення «Оскара» американської кіноакадемії виявився найнижчим в історії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #твіттер Трампа#Трамп зірка