Трамп назвав себе останньою зіркою

Трамп сказав, що в США більше немає зірок, крім нього самого.

Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері прокоментував вручення премії американської кіноакадемії «Оскар». Читайте такожТрамп розповів, як повів би себе при стрільбі «Найнижчі рейтинги «Оскара» в історії. Проблема в тому, що у нас немає більше Зірок — крім вашого Президента (просто жартую, звичайно)!», — написав Трамп. Раніше повідомлялося, що рейтинг церемонії вручення «Оскара» американської кіноакадемії виявився найнижчим в історії. Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don't have Stars anymore - except your President (just kidding, of course)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018

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