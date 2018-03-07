Лист Ейнштейна про теорію відносності продано за $103 тисячі

Відправлений у 1928 році з Берліна лист було присвячено теорії відносності і адресовано математику Герману Мюнцу.

Присвячений теорії відносності лист Ейнштейна продано на аукціоні winner's за $103 тис.

Про це повідомляється на сайті аукціонного будинку.

Лист було написано в «найбільш захоплюючий період наукової кар'єри Ейнштейна», зазначається на сайті аукціону. Відправлений у 1928 році з Берліна лист був присвячений теорії відносності і адресований математику Герману Мюнцу. У листі Ейнштейн описав фінальні етапи розвитку теорії. Також до листа було додано конверт, в якому воно було відправлено.

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Серед лотів аукціону були й інші листи, а також фотографії Ейнштейна. За кожен лот покупці віддали за кілька тисяч доларів. Однак найдорожчим лотом стали виставлені на торги восени записки, в яких Ейнштейн розкрив секрет щастя — вони обійшлися покупцеві в $1,5 млн.