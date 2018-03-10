"Це не мої проблеми": Путін прокоментував втручання 13 росіян у вибори президента США

Путін стверджує, що не має відношення до дій окремих росіян, які могли працювати на американські компанії.

Тринадцять росіян, звинувачених раніше спецпрокурором США Робертом Мюллером у втручанні у вибори президента США, могли працювати на "американські компанії" або "якогось з кандидатів у президенти США".

Таку думку президент Росії Володимир Путін висловив в інтерв'ю телеканалу NBC, новий фрагмент якого з'явився в Twitter ранкового шоу Today, що виходить на каналі, передає РБК.

Коментуючи тему, що стосується звинувачень, які були висунуті 13 росіянам у втручанні в американські вибори, Путін в інтерв'ю ведучій Мегін Келлі сказав, що його позиція не змінилася з моменту минулого інтерв'ю.

"Чому ви вирішили, що російська влада, включаючи мене, давала кому небудь дозвіл це робити? Нічого не змінилося з тих пір, як ми з вами говорили в Санкт-Петербурзі", - сказав президент РФ.

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Він підкреслив, що "світ дуже великий і різноманітний і є дуже складні стосунки між США і Росією".

"Частина наших людей має власну думку щодо цих відносин. Ви назвали мені частину фізичних осіб, деяких осіб, і сказали мені, що вони росіяни. Ну і що? Вони можуть, будучи росіянами, працювати на американські компанії. Може бути, що хтось із них працював на когось із кандидатів. Я не маю про це поняття, це не мої проблеми", - підкреслив Путін.

Як повідомляв УНІАН, раніше Офіс спеціального прокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання РФ у президентські вибори в США, повідомив про висунення звинувачення 13 громадянам Росії в імовірному втручанні в президентські вибори у США 2016 року.

В обвинуваченні вказано імена Євгена Пригожина (його називають "кухарем Путіна"), Михайла Бистрова, Михайла Бурчика (відомого також як Михайло Абрамов), Олександри Крилової, Анни Богачової, Сергія Полозова, Марії Бовди (відомої також як Марія Бєляєва), Роберта Бовди, Вадима Подкопаєва, Гліба Васильченка, Ірини Кавєрзіної, Володимира Венкова та Джейхуна Насими Огли (відомого ще як Асланов).

Також значаться компанії «Агентство інтернет-досліджень», «Конкорд-менеджмент» та «Конкорд-кейтеринг».