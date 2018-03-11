Військовий парад Трампа обійдеться без танків

Пентагон підтвердив проведення військового параду в США, який захотів провести президент країни Дональд Трамп. Парад відбудеться на День ветеранів 11 листопада, але в ньому не візьмуть участь танки.

Президент США Дональд Трамп зможе провести військовий парад, однак, швидше за все, не в такому вигляді, як він собі це уявляв, повідомляють американські ЗМІ.

Як заявили в Пентагоні у п'ятницю, 9 березня, парад відбудеться не 4 липня, на День незалежності США, а 11 листопада, у День ветеранів. Крім того, по вулицях Вашингтона - від Білого дому до Капітолію - не дозволять проїзд танків, щоб не завдавати шкоди вуличному покриттю, зазначає агентство dpa. Замість цього в параді візьмуть участь військова техніка на колесах та бойові літаки, повідомляє DW.

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Згідно з заявою Пентагону, основний акцент під час параду буде зроблений "на ветеранах в історії армії США" від 1812 року до сьогодення. Подія цього року також збігатиметься зі 100-річчям закінчення Першої світової війни.

Раніше повідомлялося, що вартість військового параду складе від 10 до 30 мільйонів доларів. Точна ціна залежить від тривалості та технічної оснащеності параду.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що президент США доручив Пентагону підготуватися до проведення військового параду у Вашингтоні. ЗМІ пишуть про те, що на Трампа справив враження військовий парад з нагоди Дня взяття Бастилії у Парижі, де він був присутній 14 липня 2017 року. Після цього Трамп висловив бажання провести військовий парад у США.

Попередній великий військовий парад відбувався у Вашингтоні більше 25 років тому.