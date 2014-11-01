Помер Санта Клаус з реклами Coca-Cola

Про це пише британське видання Independent, повідомляє Еспресо.TV.

Санту поховали в містечку Берджес-Хілл графства Сассекс. Данину поваги прийшли надати тисячі людей. В Берджес-Хіллі Мур багато разів проводив благодійні вечори в костюмі різдвяного героя. Він не був професійним актором і підробляв таксистом, а також барменом у пабі.

Компанія Coca-Cola почала використовувати Санта Клауса для реклами своєї продукції в тридцятих роках минулого століття. Мур був особою Coca-Cola протягом декількох десятків років.