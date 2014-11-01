Помер Санта Клаус з реклами Coca-Cola
01:27, 01 листопада 2014Світ
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На 87-му році пішов з життя британець Джон Мур, відомий усьому світу як добрий Санта-Клаус з реклами компанії Coca-Cola
Помер Санта Клаус з реклами Coca-Cola / amurburg.ru
Про це пише британське видання Independent, повідомляє Еспресо.TV.
Санту поховали в містечку Берджес-Хілл графства Сассекс. Данину поваги прийшли надати тисячі людей. В Берджес-Хіллі Мур багато разів проводив благодійні вечори в костюмі різдвяного героя. Він не був професійним актором і підробляв таксистом, а також барменом у пабі.
Компанія Coca-Cola почала використовувати Санта Клауса для реклами своєї продукції в тридцятих роках минулого століття. Мур був особою Coca-Cola протягом декількох десятків років.
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