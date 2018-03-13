Отруєння Скрипаля: Росія відмовилася відповідати на ультиматум Британії

Лавров заявив, що Росія не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ і його дочки.

Росія не буде відповідати на запити Великобританії в зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.

Також Росія не отримувала від Великобританії запиту щодо речовини, використаної при отруєнні Скрипаля та його доньки Юлії. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає "ТАСС".

За його словами, згідно Конвенції із заборони хімічної зброї Великобританія була зобов'язана негайно звернутися до країни, підозрюваної у застосуванні речовини.

"При цьому запитувана сторона має повне право отримати доступ до тієї речовини, про застосування якого йде мова, щоб мати можливість провести власний аналіз цієї субстанції. Як тільки з'явилися чутки, роздмухувані практично всіма представниками англійського керівництва на рахунок того, що в отруєнні Скрипаля задіяна речовина, вироблена в РФ, ми відразу ж запросили офіційною нотою доступ до цієї речовини, щоб наші експерти могли проаналізувати його", - заявив він.

"У тій же ноті ми зажадали надати нам доступ до всіх фактів, пов'язаних з розслідуванням, враховуючи, що однією з постраждалих є Юлія Скрипаль - російська громадянка. На ці абсолютно закономірні вимоги нами була отримана невиразна відповідь, яка зводиться до того, що в цих законних вимогах нам було відмовлено", - заявив глава МЗС РФ і закликав Лондон "виконувати свої зобов'язання, перш ніж ставити ультиматуми".

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При цьому міністр заявив, що Москва відповість на запит Лондона щодо речовини, якщо він буде спрямований у відповідності з нормами Конвенції про заборону хімічної зброї.

"Якщо ті процедури, які передбачені в конвенції, будуть виконані, я вас запевняю, що РФ виконає свої зобов'язання і відповість на відповідний запит в той час, який відводиться на підготовку відповіді", - сказав лавров. Він також вказав, що для відповіді на подібне питання конвенція передбачає 10 днів.

Лавров додав, що Росія очікує від Великобританії надання доступу до розслідування справи Скрипаля. За його словами, Росія не має жодного відношення до отруєння екс-полковника ГРУ і його дочки. Міністр також повідомив, що дочка Скрипаля Юлія є громадянкою РФ.

Як повідомляв УНІАН, британський прем'єр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії. За словами прем'єра, була застосована нервово-паралітична отруйна речовина нового покоління під назвою "Новачок".

Москва повинна надати всі дані про програму «Новачок» Організації по забороні хімічної зброї до кінця вівторка.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії за шпигунство на користь британської розвідки, а в 2010 році отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами.