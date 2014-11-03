Українська стрічка про Майдан отримала нагороду на кінофестивалі в Лейпцигу

Журі Міжнародного кінофестивалю документального кіно та анімації DOK Leipzig, що тривав з 27 жовтня до 2 листопада, оголосив цьогорічних переможців. "Золотого голуба" та 10 тисяч євро у міжнародному змаганні отримав фільм "Правила гри" французьких режисерів Клодін Борі та Патріса Шаньяра, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa. У стрічці-переможниці йдеться про спроби трьох молодих французів знайти роботу за допомогою консалтингової фірми.

Спеціальну нагороду від Mitteldeutscher Rundfunk за видатний східноєвропейський фільм у три тисячі євро отримала стрічка "Все палає" українців Олександра Течинського, Олексія Солодунова та Дмитра Стойкова. Як йдеться в повідомленні на офіційній сторінці фільму в Facebook, оператори з камерами супроводжували людей на Майдані впродовж місяців - по обидві сторони площі.

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У номінації "німецький повнометражний документальний фільм" перемогла робота "Ефект доміно" польських режисерів Ельвіри Невери та Петра Росоловського, які мешкають у Німеччині. Вона розповідає про абхазького міністра та російську оперну співачку, які живуть в Абхазії під час війни. Кращим анімаційним фільмом на DOK Leipzig визнано шведську стрічку "Мертвонароджений" Аси Сандзен.

Кращим міжнародним короткометражним документальний фільмом став "Ескорт" нідерландського режисера Ґідо Гендрікса. Кращим анімаційним документальним фільмом оголошено "Білу смерть" чилійця Роберто Колліо.

У п'яти конкурсних категоріях за нагороди фестивалю змагались 46 документальних стрічок та 34 анімаційні фільми. Загалом на фестивалі було показано 368 фільмів з 62 країн.