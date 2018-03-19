Тінь Путіна в Україні

Ще позавчора, 16 березня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у неділю режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України – в Києві, Харкові, Одесі та Львові – не передбачатиме доступу до цих об’єктів громадян РФ для голосування на виборах. У неділю ж, не зважаючи на мороз, представники проукраїнських організацій зібралися, щоб особисто переконатися у практичній дії правоохоронців щодо озвученої позиції української влади.

Зокрема, у Львові «виборчий процес» стартував задовго до відкриття дільниці на території Генконсульства РФ. Вночі невідомі висловили своє ставлення до політики Росії тим, що розмалювали іномарку працівника генконсульства РФ з дипломатичними номерами фарбою, зобразивши на капоті та дверцятах автомобіля Toyota червоно-чорні прапори ОУН. Іномарка була припаркована біля будинку на вулиці Вишенського, яка знаходиться в тому ж Личаківському районі міста, що і Генконсульство Росії. Щоправда, за даними Нацполіції області, до правоохоронців з приводу даного інциденту упродовж дня із заявою ніхто так і не звернувся…

Перед відкриттям виборчої дільниці, до будівлі консульства «підтягнулися» десятки правоохоронців та близько 60 активістів ВО «Свобода», ОУН, Національного корпусу і «Правого сектора». Поліцейські розійшлися по периметру біля будівлі, активісти ж встановили два намети (червоно-чорний Правого сектора та із символікою Національного корпусу) і заходилися вивішувати на турнікетах, встановлених перед входом до дипустанови, плакати з написами: «Жодного голосу окупанту», «Виборів Путіна тут не буде», «Московські свині, геть з України», а також фотографії із зони бойових дій на Донбасі.

Близько 11.00 протестувальники також принесли пластмасовий макет московського Кремля, розклали його напроти входу і спалили. Але жодної реакції – з приміщення консульства ніхто не виходив.

Протягом всього дня активісти слідкували, щоб жодний громадянин Росії не потрапив до консульства, щоб проголосувати і,зрештою, свого домоглися. Спробу «зробити свій вибір» у Львові за виборчий день виявили лише троє людей, але здійснити свій намір не змогли.

Вранці, літня пара підійшла до консульства, однак побачивши натовп, вони розвернулися і пішли геть. На запитання активістів чого приходили, люди сказали, що хотіли «взяти газетку».

Опівдні, до консульства підійшла молода жінка, яка приїхала на іномарці з номерами київської реєстрації, і намагалася потрапити до виборчої дільниці, щоб проголосувати. Активісти, серед яких був чоловік у масці Путіна, заблокували їй прохід. Жінка почала висловлювати своє обурення,стверджувала, що вона громадянка Росії та прагне виконати громадянський обов’язок. Жінка говорила, що вчораприбула в Україну із Білорусі, для переконливості демонструвала авіаквиток «Білавіа» з Мінська до Львова, та казала, що дуже прагне проголосувати. Коли прибули працівники патрульної поліції, жінка пред‘явила їм водійське посвідчення міжнародного взірця, видане у Московській області. Жінка поводилася провокативно, і, що прикметно, розмовляла гарною українською мовою; щоправда, судячи з поведінки, вона явно провокувала конфлікт, позуючи перед телекамерами.

«Добре, що гарно виглядаю сьогодні. Можна інтерв‘ю брати…», - заявила вона присутнім.

Після невдалих спроб дістатися до виборчої дільниці, жінка сіла за кермо іномарки і на очах у полісменів поїхала на заборонений – червоний сигнал світлофора… Згодом, у патрульній поліції повідомили, що за порушення ПДР на неї наклали штраф. Щоправда, у поліції чомусь зазначили, що паспорт у жінки не перевіряли. «Її громадянство нам не відоме», - сказали в поліції.

У Харкові з 8-ї години ранку – відкриття виборчої дільниці – під Генконсульством РФ на вулиці Максиміліанівська зібралися близько трьох десятків активістів ВО «Свобода», «Правого сектору» та «Національного корпусу». Натомість правоохоронців, які охороняли будівлю, було у десять разів більше – до 300 бійців Нацгвардії та працівників поліції. Рух транспорту вулицею Максиміліанівською був перекритий.

Пікетувальники також встановили намети та тримали партійну символіку. Безпосередньо перед входом до дипустанови люди залишили труну з опудалом президента РФ Володимира Путіна та стенди з відповідними гаслами: «Хазяїн Кремля – загроза всій Європі», «Вибори на крові» та ін.

Не менш оригінально виступили й одеські активісти. Вранці вони прибули на акцію протесту з туалетною кабінкою, у якій запропонували росіянам здійснювати своє волевиявлення. За декілька десятків метрів від будівлі Генконсульства, що розташована в курортній зоні на Гагарінському плато (район Аркадії), вони встановили біотуалет, на якому розмістили табличку: «Вибори президента московської федерації. Виборча кабінка».

За даними учасників акції, з ранку до диппредставництва намагалися пройти близько 10 осіб, але їм це не вдалося. Зокрема, жінка пенсійного віку сказала, що прийшла проголосувати, але потім заявила, що приїхала «за консультацією». Крім того, до будівлі підходив літній чоловік з невеликим плакатом з написом «Росія», який намагався провокувати активістів. Він заявляв, що підтримує РФ, але голосувати не збирається.

Також акція протесту в Одесі супроводжувалася вже традиційними «замінуваннями» дипломатичної установи та прилеглої території. Протягом дня надійшло два таких повідомлення, правоохоронці обстежували територію, евакуювавши близько 300 осіб, але ніякої вибухівки не знайшли.

В цілому всі акції завершилися мирно і прогнозовано за часом – близько 20.00. За даними поліції, значних порушень громадського порядку зафіксовано не було.

УНІАН