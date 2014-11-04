Єгипетські бойовики присягнули на вірність "Ісламській державі"

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

«Ми вирішили присягнути на вірність лідеру ІГ Абу Бакру аль-Багдаді», - йдеться в заяві бойовиків. Крім того, вони зазначили, що підтримують дії ІГ в Сирії і Іраку.

На початку жовтня свою допомогу бойовикам «Ісламської держави» вже запропонували представники руху «Талібан». Таліби також заявили, що готові надати допомогу в створенні всесвітнього Ісламського халіфату.

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Терористичне угрупування «Ісламська держава» активізувалася на початку літа цього року і захопила значні ділянки території Сирії та Іраку. США на чолі міжнародної коаліції в серпні почали силову операцію проти ІГ в Іраку.