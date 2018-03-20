Поряд з Ньютоном і Дарвіном: Прах Стівена Хокінга поховають у Вестмінстерському абатстві

20:10, 20 березня 2018
Світ
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Хокінг на публічному заході в квітні 2016 року / REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

Про це повідомляє BBC, посилаючись на керівництво абатства.

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Зазначимо, знаменитий англійський фізик, математик і астроном Ісаак Ньютон був похований у Вестмінстерському абатстві в 1727 році, а основоположник еволюційного вчення Чарльз Дарвін – в 1882 році.

Нагадаємо, агнлийский астрофізик Стівен Хокінг помер 14 березня у віці 76 років. За внесок у науку Хокінг отримав безліч нагород, включно з Премією Ейнштейна, Премією з фундаментальної фізики та Медаллю Альберта Королівського товариства мистецтв.

На початку 1960-х у Хокінга стали проявлятися ознаки бічного аміотрофічного склерозу, які згодом призвели до паралічу. Незважаючи на важку хворобу, Він вів активне життя - займався наукою, викладав, виступав з доповідями, спілкуючись зі світом з допомогою комп'ютерного синтезатора мови.

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Теги: #Хокінг#Стівен Хокінг