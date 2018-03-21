Російська авіація розбомбила табір біженців у сирійському Ідлібі - ЗМІ

03:01, 21 березня 2018
Світ
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Бомбардування припало на темний час доби / фото: Muhammed Ali/Анадолу

Про це повідомили виданню Анадолу сирійські повстанці.

За інформацією видання, літак Су-24 ПКС Росії завдав два авіаудари по табору біженців в селищі Хас на півдні Ідлібу.

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У сирійській гуманітарній організації Білі Каски зазначили, що бомбардування припало на темний час доби.

Ідліб входить в зону деескалації в Сирії.

Нагадаємо, що 20 березня ринок в східному передмісті сирійської столиці Дамаска зазнав ракетного обстрілу, в результаті загинули щонайменше 35 осіб.

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Теги: #Сирія#провінція Ідліб#табір біженців#російська авіація