Російська авіація розбомбила табір біженців у сирійському Ідлібі - ЗМІ

Ідліб входить в зону деескалації в Сирії.

В результаті авіаударів російської авіації по табору біженців в сирійській провінції Ідліб загинули десять мирних жителів, ще 15 отримали поранення.

Про це повідомили виданню Анадолу сирійські повстанці.

За інформацією видання, літак Су-24 ПКС Росії завдав два авіаудари по табору біженців в селищі Хас на півдні Ідлібу.

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У сирійській гуманітарній організації Білі Каски зазначили, що бомбардування припало на темний час доби.

Ідліб входить в зону деескалації в Сирії.

Нагадаємо, що 20 березня ринок в східному передмісті сирійської столиці Дамаска зазнав ракетного обстрілу, в результаті загинули щонайменше 35 осіб.