У Кабулі під час святкування персидського нового року стався теракт, загинуло 29 людей (відео)

21:07, 21 березня 2018
Світ
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Відповідальність за теракт, який стався, коли в афганській столиці відзначали Навруз, перське новорічне свято, взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".

Вибух, в останній серії, що вразили шиїтські об'єкти у Кабулі, стався, коли люди виходили з мечеті, розташованої недалеко від головного університету міста.

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Теги: #Афганістан#вибух у Кабулі