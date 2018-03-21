У Кабулі під час святкування персидського нового року стався теракт, загинуло 29 людей (відео)

Відповідальність за теракт, який стався, коли в афганській столиці відзначали Навруз, перське новорічне свято, взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".

В результаті нападу терориста-смертника на шиїтську мечеть у Кабулі загинули щонайменше 29 осіб і поранено більше 50 осіб. Читайте такожЧерговий теракт в Кабулі: смертник підірвав себе поряд з дипломатичним кварталом, є жертви Відповідальність за теракт, який стався, коли в афганській столиці відзначали Навруз, перське новорічне свято, взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава". Вибух, в останній серії, що вразили шиїтські об'єкти у Кабулі, стався, коли люди виходили з мечеті, розташованої недалеко від головного університету міста.

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