Німецька поліція затримала екс-главу Каталонії Пучдемона по дорозі до Брюсселю

Головного прихильника незалежності Каталонії затримали при перетині кордону Німеччини та Данії.

Колишній глава Каталонії Карлес Пучдемон затриманий німецькою поліцією в землі Шлезвіг-Гольштейн при перетині датського кордону.

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Як повідомляє El Pais, Пучдемон був затриманий у власній машині за європейським ордером, виданим Іспанією. За словами адвоката Пучдемона Жауме Алонсо Куэвильяса, зараз німецькі поліцейські проводять необхідні перевірки. Колишній лідер Каталонії мав намір проїхати в Гамбург, а звідти - в Бельгію.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. За даними організаторів, явка склала 42% громадян, які мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував. Каталонський парламент 27 жовтня проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність автономії від Іспанії.

Іспанія виступила проти незалежності Каталонії, і в той же день іспанський сенат схвалив план уряду щодо введення прямого управління в регіоні. Прокуратура подала позови проти колишнього регіонального керівництва, звинувативши їх у бунт, заколот і розтраті.