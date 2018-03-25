У Кишиневі тисячі людей вийшли на мітинг заради об'єднання Молдови з Румунією

17:16, 25 березня 2018
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У Кишиневі тисячі людей вийшли на марш за об&#039;єднання Молдови і Румунії / фото twitter.com/latiniano

Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах, пише ТСН.ua.

Як зазначається, акція проводиться на честь 100-річчя унірі - приєднання Бесарабії до Румунії 1918 року. Організатором мітингу є "Альянс століття", що об'єднує уніоністські організації Молдови і Румунії.

Учасники акції тримають у руках румунський та молдовський прапори і скандують "Геть Додона!"

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Сам Додон виступає категорично проти ідеї об’єднання країн.

За попередніми даними, під час мітингу затримали 21 особу, у яких вилучили протигази, маски та ножі.

Нагадаємо, у Білорусі сьогодні, 25 березня, також відзначають День волі - у рамках святкування 100-річчя Білоруської Народної Республіки. Ювілей "відзначають" масовими затриманнями і блокуванням журналістів. Також затримали лідера опозиціонерів Миколу Статкевича. 

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Теги: #Румунія#Молдова#Ігор Додон