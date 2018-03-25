У Кишиневі тисячі людей вийшли на мітинг заради об'єднання Молдови з Румунією
У Кишиневі тисячі людей вийшли на масштабний мітинг, вимагаючи об’єднання Молдови і Румунії та відставки президента країни Ігоря Додона.
Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах, пише ТСН.ua.
Як зазначається, акція проводиться на честь 100-річчя унірі - приєднання Бесарабії до Румунії 1918 року. Організатором мітингу є "Альянс століття", що об'єднує уніоністські організації Молдови і Румунії.
Учасники акції тримають у руках румунський та молдовський прапори і скандують "Геть Додона!"
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Сам Додон виступає категорично проти ідеї об’єднання країн.
За попередніми даними, під час мітингу затримали 21 особу, у яких вилучили протигази, маски та ножі.
люди требуют Воссоединение с Родиной-Румынией и скандируют "долой Додона"..— 🇷🇴 Румынская сотня (@latiniano) March 25, 2018
в Кишинев сегодня Марш "Унире"... pic.twitter.com/GjF2TWbr9i
Нагадаємо, у Білорусі сьогодні, 25 березня, також відзначають День волі - у рамках святкування 100-річчя Білоруської Народної Республіки. Ювілей "відзначають" масовими затриманнями і блокуванням журналістів. Також затримали лідера опозиціонерів Миколу Статкевича.