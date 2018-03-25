Під час пожежі в ТЦ в Кемерові 69 осіб зникли безвісти, 40 з них - діти

22:56, 25 березня 2018
Світ
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REUTERS

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Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на джерело в екстрених службах. «За уточненими даними, безвісти пропали 69 осіб, серед яких 40 дітей», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що пожежа в торговому центрі в Кемеровому почалася в батутній кімнаті. За попередніми даними, хтось із дітей підпалив поролон принесеною запальничкою. Кількість загиблих зросла до 7 осіб.

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Новина в сюжеті: Пожежа в торговому центрі у Кемерові
Теги: #пожежа в Росії