Під час пожежі в ТЦ в Кемерові 69 осіб зникли безвісти, 40 з них - діти

Раніше повідомлялося, що пожежа в торговому центрі в Кемеровому почалася в батутній кімнаті.

Зниклими безвісти при пожежі в ТЦ «Зимова вишня» в російському Кемеровому числяться 69 осіб.

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Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на джерело в екстрених службах. «За уточненими даними, безвісти пропали 69 осіб, серед яких 40 дітей», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що пожежа в торговому центрі в Кемеровому почалася в батутній кімнаті. За попередніми даними, хтось із дітей підпалив поролон принесеною запальничкою. Кількість загиблих зросла до 7 осіб.