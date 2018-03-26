Після пожежі в торговому центрі в Кемерові шукають 41 дитину
03:01, 26 березня 2018Світ
912
На місце пожежі в Кемерово направили рятувальників з інших міст. Саме загорання вдалося приборкати.
REUTERS
Рятувальники шукають ще 41 дитину після пожежі в ТЦ в Кемеровому. Про це повідомив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях Андрій Мамченко, передає РИА «Новости».
«За попередніми даними, ведеться пошук 41 дитини», — сказав він.
На місце пожежі в Кемерово направили рятувальників з інших міст. Саме загорання вдалося приборкати.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Пожежа в торговому центрі у Кемерові