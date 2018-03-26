Після пожежі в торговому центрі в Кемерові шукають 41 дитину

03:01, 26 березня 2018
Світ
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REUTERS

«За попередніми даними, ведеться пошук 41 дитини», — сказав він.

На місце пожежі в Кемерово направили рятувальників з інших міст. Саме загорання вдалося приборкати.

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Новина в сюжеті: Пожежа в торговому центрі у Кемерові
Теги: #пожежа в Росії