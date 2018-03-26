Після пожежі в торговому центрі в Кемерові шукають 41 дитину

На місце пожежі в Кемерово направили рятувальників з інших міст. Саме загорання вдалося приборкати.

Рятувальники шукають ще 41 дитину після пожежі в ТЦ в Кемеровому. Про це повідомив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях Андрій Мамченко, передає РИА «Новости».

«За попередніми даними, ведеться пошук 41 дитини», — сказав він.

На місце пожежі в Кемерово направили рятувальників з інших міст. Саме загорання вдалося приборкати.