"Довгих років життя Асаду!": у Сирії питну воду роздали тільки прихильникам влади (відео)

У сирійській Гуті питну воду змогли отримати тільки прихильники влади.

У сирійській Східній Гуті, де з лютого тривають військові дії, питну воду змогли отримати тільки прихильники влади.

Відеозапис опублікована на сторінці видання Middle East Eye в Facebook.

«Довгих років життя Башару Асаду» — такі слова повинні вимовити люди, щоб отримати пляшку із питною водою.

Читайте такожВ ООН заявили про обстріл гумконвою для оточеної військами Асада і ЗС РФ Східної Гути

На записі видно, як представник влади також запитує натовп: «Хто ваш президент?» Чоловік у військовій формі, що стоїть поруч, скандує: «Ми віддамо життя за нашого президента Башара Асада!».

В середині березня Асад відвідав район Східна Гута.

Відео: Middle East Eye