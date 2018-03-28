"Довгих років життя Асаду!": у Сирії питну воду роздали тільки прихильникам влади (відео)
13:48, 28 березня 2018Світ
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У сирійській Гуті питну воду змогли отримати тільки прихильники влади.
Ілюстрація / REUTERS
У сирійській Східній Гуті, де з лютого тривають військові дії, питну воду змогли отримати тільки прихильники влади.
Відеозапис опублікована на сторінці видання Middle East Eye в Facebook.
«Довгих років життя Башару Асаду» — такі слова повинні вимовити люди, щоб отримати пляшку із питною водою.
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На записі видно, як представник влади також запитує натовп: «Хто ваш президент?» Чоловік у військовій формі, що стоїть поруч, скандує: «Ми віддамо життя за нашого президента Башара Асада!».
В середині березня Асад відвідав район Східна Гута.
Відео: Middle East Eye
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