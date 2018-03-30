Пропагандистський Russia Today відключать у Вашингтоні

Головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, що телеканал "викинули з мережі мовлення" у столиці США через статус іноземного агента

Російський пропагандистський телеканал Russia Today 1 квітня припинить своє мовлення у Вашингтоні. Про це 29 березня повідомило агентство Bloomberg.

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Американські ретранслятори WNVT і WNVC у березні 2017 року продали на торгах свої частоти за $182 млн. Отже, вони більше не співпрацюватимуть із компанією MHZ Network, яка поширює контент RT, Deutsche Welle, France 24 та інших зарубіжних телекомпаній. Сигнал зазначених мовників також припинить бути доступним по кабельному телебаченню.

Головний редактор RT Маргарита Симоньян пов'язала подію зі статусом іноземного агента.

"Нас викинули з мережі мовлення у Вашингтоні. Присвячується всім, хто палко й щиро переконував нас у тому, що ярлик іноагента ніяк не вплине на роботу RT у Штатах", – наводять її коментар на сайті телеканала.

Russia Today об’єднує чотири цілодобові інформаційні телеканали, що мовлять із Москви більше ніж у 100 країнах світу англійською, арабською, іспанською та французькою мовами, телеканалів RT America і RT UK, що виходять в ефір із власних студій у Вашингтоні і Лондоні відповідно, документального каналу RTД, а також глобального новинного відео-агентства Ruptly, яке пропонує ексклюзивні матеріали іншим телеканалам.

У листопаді 2017 року міністерство юстиції США змусило RT America зареєструватися як іноземний агент у США. Телеканал змінив схему подавання фінансових звітів, а вироблені ним програми стали маркувати як пропаганду іноземного уряду.