Американські дипломати почали залишати генконсульство у Петербурзі (фото, відео)
Автомобілі з дипломатичними номерами почали залишати територію генерального консульства США в Петербурзі.
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Щонайменше чотири позашляховики з дипломатичними номерами виїхали з внутрішнього двору консульства на Фурштатській вулиці, передає "РИА Новости".
Близько 11:20 з будівлі почали виносити коробки, пакети і меблі. Під прицілом теле- і фотокамер речі вантажать в автомобілі, які потім їдуть.
Також поліція затримала чоловіка, який кинув стакан з кавою у будівлю консульства. Він вигукував нецензурні вимоги до американських дипломатів залишити Росію і зняти американський прапор.
У Санкт-Петербурзі чоловік, проходячи повз генерального консульства США, кинув в будівлю склянку з кавою. @USinStPetepic.twitter.com/Mx5MARwvIQ— Світові РИА Новости (@RIA_Worldnews) March 30, 2018
Вранці за день до закриття у генконсульства США в Петербурзі ажіотажу і зборів не спостерігалося.
Як раніше заявляв глава МЗС РФ, Москва відповість на закриття генконсульства в Сіетлі дзеркально - закриттям американського димпломатического представництва в Санкт-Петербурзі.