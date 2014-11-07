Президент Франції готовий відмовитися від боротьби за другий президентський термін

03:23, 07 листопада 2014
Світ
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Президент Франції Франсуа Олланд відмовиться від висунення своєї кандидатури на другий п'ятирічний президентський термін на виборах в 2017 році, якщо його уряду не вдасться знизити безробіття в країні

Reuters

З такою заявою глава республіки виступив в ефірі телеканалу TF-1, підбиваючи підсумки перших 2,5 років свого перебування на вищій державній посаді, повідомляє ТАСС.

"Якщо мені цього не вдасться до кінця мого мандата, думаєте я зможу постати перед французами в 2017 році?" - задався він питанням, відповідаючи однійз мешканок Франції під час великого інтерв'ю в телестудії.

"Французи будуть непохитні, і будуть праві", - продовжив Олланд.

Як нагадав президент, одним з ключових передвиборних обіцянок він проголосив боротьбу з ростом непрацевлаштованняв країні, і цей напрямок залишається для нього пріоритетним.

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"Я говорив про те, щоб звернути назад криву зростання безробіття, - вказав президент. - Цього не сталося, і я ставлю собі це в докір, оскільки для багатьох, особливо для тих, хто перебував в пошуках роботи, це було надією".

З моменту обрання Франсуа Олланда на президентськупосадув травні 2012 року кількістьбезробітних у Франції зросла більш ніж на 500 тисяч осіб. До кінця вересня кількість людей без постійного місця роботи досягла рекордних 3,34 млн осіб.

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