На південному сході Франції сталася авіакатастрофа, є загиблі (відео)

20:45, 31 березня 2018
Світ
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Врятувати 60-річного пілота і його 55-річного пасажира було неможливо. Шосе, на якому сталася аварія, частково перекрили, йдеться в сюжеті ТСН. Причини катастрофи розслідують, поліція припускає, що пілот втратив контроль над літаком.

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Теги: #самолет#Франція