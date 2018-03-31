На південному сході Франції сталася авіакатастрофа, є загиблі (відео)
20:45, 31 березня 2018Світ
1388
Французька поліція припускає, що пілот втратив контроль над літаком.
На південний сході Франції став авіакатастрофа, є загиблі
Двомоторний літак впав на шосе і розбився. На місце події відразу ж прибули поліція і медики.
Читайте такожВ Австралії крутий поворот гідролітака завершився загибеллю шести осіб
Врятувати 60-річного пілота і його 55-річного пасажира було неможливо. Шосе, на якому сталася аварія, частково перекрили, йдеться в сюжеті ТСН. Причини катастрофи розслідують, поліція припускає, що пілот втратив контроль над літаком.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter