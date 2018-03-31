На південному сході Франції сталася авіакатастрофа, є загиблі (відео)

Французька поліція припускає, що пілот втратив контроль над літаком.

Двомоторний літак впав на шосе і розбився. На місце події відразу ж прибули поліція і медики.

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Врятувати 60-річного пілота і його 55-річного пасажира було неможливо. Шосе, на якому сталася аварія, частково перекрили, йдеться в сюжеті ТСН. Причини катастрофи розслідують, поліція припускає, що пілот втратив контроль над літаком.