"Перебуватиме в надійних руках": Держдеп США тимчасово очолив Джон Салліван
08:43, 02 квітня 2018Світ
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Державний департамент перебуватиме в надійних руках, поки Майк Помпео буде проходити процес затвердження, йдеться в повідомленні відомства.
Джон Салліван з 1 квітня офіційно виконує обов'язки глави Держдепу / скриншот
Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван з 1 квітня став виконувачем обов'язків голови Державного департаменту, поки процедуру затвердження на посаду не пройде номінований Трампом Майк Помпео. Про це у Twitter повідомила речниця Держдепартаменту США Гізер Ноєрт.
"Заступник секретаря Джон Салліван є досвідченим лідером, який заслужив довіру та повагу від своїх колег та Білого дому. Оскільки він взяв сьогодні на себе повноваження виконуючого обов'язки державного секретаря, Державний департамент перебуватиме в надійних руках, поки Майк Помпео проходитиме процес затвердження", - написала Науерт.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що відставка Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря США пов'язана з розбіжностями в питаннях зовнішньої політики. Президент відзначив хороші стосунки з директором ЦРУ Майком Помпео, якого вирішив призначити новим держсекретарем.
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