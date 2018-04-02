"Перебуватиме в надійних руках": Держдеп США тимчасово очолив Джон Салліван

08:43, 02 квітня 2018
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Джон Салліван з 1 квітня офіційно виконує обов&#039;язки глави Держдепу / скриншот
 

"Заступник секретаря Джон Салліван є досвідченим лідером, який заслужив довіру та повагу від своїх колег та Білого дому. Оскільки він взяв сьогодні на себе повноваження виконуючого обов'язки державного секретаря, Державний департамент перебуватиме в надійних руках, поки Майк Помпео проходитиме процес затвердження", - написала Науерт.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що відставка Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря США пов'язана з розбіжностями в питаннях зовнішньої політики. Президент відзначив хороші стосунки з директором ЦРУ Майком Помпео, якого вирішив призначити новим держсекретарем.

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Теги: #держсекретар США#Держдепартамент США#Майк Помпео