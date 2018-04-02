"Перебуватиме в надійних руках": Держдеп США тимчасово очолив Джон Салліван

Державний департамент перебуватиме в надійних руках, поки Майк Помпео буде проходити процес затвердження, йдеться в повідомленні відомства.

Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван з 1 квітня став виконувачем обов'язків голови Державного департаменту, поки процедуру затвердження на посаду не пройде номінований Трампом Майк Помпео. Про це у Twitter повідомила речниця Держдепартаменту США Гізер Ноєрт.

"Заступник секретаря Джон Салліван є досвідченим лідером, який заслужив довіру та повагу від своїх колег та Білого дому. Оскільки він взяв сьогодні на себе повноваження виконуючого обов'язки державного секретаря, Державний департамент перебуватиме в надійних руках, поки Майк Помпео проходитиме процес затвердження", - написала Науерт.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що відставка Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря США пов'язана з розбіжностями в питаннях зовнішньої політики. Президент відзначив хороші стосунки з директором ЦРУ Майком Помпео, якого вирішив призначити новим держсекретарем.