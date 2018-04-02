Нова версія у справі Скрипаля: "Новачок" міг ховатися в гречці з лавровим листом - ЗМІ

Поліція висунула підозру, що подарунки для Юлії і її батька, можливо, містили нервово-паралітичну отруту "Новачок".

В рамках розслідування отруєння Сергія і Юлії Скрипаль в Британії допитали жінку, яка на прохання привезла з Росії гречку.

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Як відзначає The Times, хоча в центрі уваги поліцейського розслідування знаходяться двері будинку Скрипаля в Солсбері, де були виявлені сліди смертоносної нервово-паралітичної речовини, слідчі також допитали друга сім'ї з приводу їжі, привезеної з Москви.

Відзначається, що Сергій Скрипаль попросив дочку привезти з Росії гречку з лавровим листом і спеціями. Однак вона забула це зробити і попросила про послугу жінку, яка прибула в Британію з чоловіком іншим рейсом, передає "ЄвроПравда".

Згідно з інформацією The Sun, правоохоронці допитали цю жінку про "гостинці" для Скрипалів. Джерело повідомило виданню, що "поліція висунула підозріння, що подарунки для Юлії і її батька, можливо, містили нервово-паралітичну отруту "Новачок".