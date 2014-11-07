Вперше в історії Інтерпол очолив німець

Як передає Deutsche Welle, Шток замінив на посаді генсека Інтерполу американця Рональда Ноубла.

Колишній заступник голови Федерального відомства з кримінальних справ Шток став першим німцем, який очолив Інтерпол. Учасники генеральної асамблеї Міжнародної організації кримінальної поліції, яка проходить в Монако, одностайно проголосували за кандидатуру 55-річного Штока. На прохання попереднього генерального секретаря Інтерполу Шток вступив на нову посаду 7 листопада.

Читайте такожІнтерпол отримав запит на затримання ЯнуковичаВиступаючи перед генеральною асамблеєю, Шток вказав на значущість Інтерполу в світлі таких викликів міжнародному співтовариству, як тероризм і злочини, що виходять за межі державних кордонів. Міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр висловив переконання в тому, що Інтерпол під керівництвом Штока "продовжить укріплювати свою першорядну роль в боротьбі з міжнародною злочинністю".