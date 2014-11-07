Найстаріший банк світу виставили на продаж

За даними видання, банк найняв UBS і Citi для організації операції. Раніше обидва ці інвестбанку готували додемісію акцій Monte dei Paschi на 2,5 мільярда євро. За даними джерел, вона запланована на другий квартал 2015 року.

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Monte dei Paschi має намір знайти покупця або кандидата на злиття раніше початку емісії. Якщо вдасться це зробити, розміщення акцій можна буде уникнути. У число можливих претендентів входить середній за величиною італійський банк UBI Banca, а також ряд великих європейських кредитних установ, що вже працюють в Італії, повідомляє Lenta.ru.

За результатами стрес-тестів Європейського центрального банку Monte dei Paschi опинився в найгіршому становищі серед 150 найбільших банків Європи. Дефіцит його капіталу оцінюється в 2,11 мільярда євро.

Залишається неясним, скільки грошей можна виручити від продажу банку. Його акції подешевшали з початку 2014 року на 40 відсотків, а капіталізація впала до 3,4 мільярда євро.