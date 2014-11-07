Слідство офіційно встановило причину смерті актора Робіна Вільямса



"Слідчий округу Марін, штат Каліфорнія, офіційно постановив, що смерть Робіна Вільямса настала в результаті самогубства", - повідомляє Росбалт з посиланням на видання Variety.

Як свідчить експертиза, перед смертю актор не вживав алкоголь або наркотики, уточнює слідство.

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Вільямс помер 12 серпня на 64-му році життя. Актор був знайдений мертвим в своєму будинку в Каліфорнії. Поліція повідомила, що він покінчив життя самогубством.

Пізніше вдова Вільямса, Сьюзан Шнайдер, повідомила, що останнім часом він страждав хворобою Паркінсона на ранній стадії.

Вона також додала, що Вільямс перед смертю страждав від патологічного почуття тривоги і депресії.