Меркель стурбована інформацією про рух військ РФ до кордону України

Про це повідомляє прес-служба німецького канцлера, пише Lb.ua.

"Ангела Меркель сьогодні в телефонній розмові з українським Президентом Петром Порошенком обговорила останні події в Східній Україні, зокрема у зв'язку з тривалими бойовими діями і погіршенням гуманітарної ситуації в районах, контрольованих сепаратистами. Канцлер висловила серйозну стурбованість з приводу недавніх повідомлень, в яких йдеться про відновлення просування російських військ на території України", - йдеться в повідомленні.

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При цьому, як наголошується, і Меркель, і Порошенко підтвердили необхідність дотримання перемир'я на Донбасі і всіх інших пунктів мінської угоди.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг 4 листопада заявив, що до українського кордону рухаються російські війська.