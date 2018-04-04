Facebook заблокував понад 270 сторінок російської "фабрики тролів", що діяли і в Україні

Facebook працює над інструментом, який дасть користувачам змогу перевірити, чи підписані вони на якусь зі сторінок, яку контролює петербурзьке "Агентство досліджень інтернету".

Соціальна мережа Facebook заблокувала понад 270 сторінок російського "Агентства досліджень інтернету" (IRA), які, за її даними, використовувалися для політичного впливу на користувачів із Росії та російськомовних жителів країн-сусідів Російської Федерації, серед яких і Україна.

Про це заявив засновник Facebook Марк Цукерберг, передає Радіо Свобода.

"Цей конкретний набір сторінок та облікових записів був націлений на Росію та людей, які розмовляють російською мовою у сусідніх країнах, таких як Азербайджан, Узбекистан та Україна", - заявив Цукерберг.

Читайте такожРосійські тролі маніпулювали американцями, щоб посіяти розбрат в суспільстві - BuzzFeed

Заблоковані сторінки працювали у рамках петербурзької організації "Агентство досліджень інтернету", яку називають "фабрикою тролів" і звинувачують у створенні мережі фейкових сторінок для створення таргетованої реклами і здійснення впливу на вибори у США і Європі. Деякі зі сторінок належали російським медіа, але були під контролем IRA.

"Ця російська агенція неодноразово діяла оманливо і намагалася маніпулювати людьми в США, Європі та Росії", - наголосив засновник Facebook.

За словами Цукерберга, за хоча б із однією зі сторінок, заблокованих сьогодні, стежили близько мільйона людей, ще півмільйона – за хоча б одним таким обліковим записом в Instagram.

Цукерберг також анонсував, що компанія працює над інструментом, який дасть користувачам змогу перевірити, чи підписані вони на якусь зі сторінок, яку контролює IRA.