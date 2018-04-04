Facebook заблокував понад 270 сторінок російської "фабрики тролів", що діяли і в Україні
Соціальна мережа Facebook заблокувала понад 270 сторінок російського "Агентства досліджень інтернету" (IRA), які, за її даними, використовувалися для політичного впливу на користувачів із Росії та російськомовних жителів країн-сусідів Російської Федерації, серед яких і Україна.
Про це заявив засновник Facebook Марк Цукерберг, передає Радіо Свобода.
"Цей конкретний набір сторінок та облікових записів був націлений на Росію та людей, які розмовляють російською мовою у сусідніх країнах, таких як Азербайджан, Узбекистан та Україна", - заявив Цукерберг.
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Заблоковані сторінки працювали у рамках петербурзької організації "Агентство досліджень інтернету", яку називають "фабрикою тролів" і звинувачують у створенні мережі фейкових сторінок для створення таргетованої реклами і здійснення впливу на вибори у США і Європі. Деякі зі сторінок належали російським медіа, але були під контролем IRA.
"Ця російська агенція неодноразово діяла оманливо і намагалася маніпулювати людьми в США, Європі та Росії", - наголосив засновник Facebook.
За словами Цукерберга, за хоча б із однією зі сторінок, заблокованих сьогодні, стежили близько мільйона людей, ще півмільйона – за хоча б одним таким обліковим записом в Instagram.
Цукерберг також анонсував, що компанія працює над інструментом, який дасть користувачам змогу перевірити, чи підписані вони на якусь зі сторінок, яку контролює IRA.