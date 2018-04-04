Поліція встановила особу жінки, яка відкрила стрілянину в штаб-квартирі YouTube (відео)
Жінку, яка поранила щонайменше трьох осіб у штаб квартирі YouTube в Каліфорнії звали Насім Наджафі Агдам.
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Про це повідомляє CNBC. За словами чиновників, Насім Наджафі Агдам, якій було 39 років, вчинила напад через побутовий конфлікт.
Застосувавши пістолет калібру 9 мм, вона поранила 36-річного чоловіка, який потрапив до лікарні Сан-Франциско в критичному стані, а також двох жінок, після чого покінчила з собою.
Згідно з повідомленнями CBS, потерпілий і підозрювана перебували у стосунках.
Поліція не пов'язує подію з тероризмом, однак, за їхніми даними, Агдам раніше стверджувала, що YouTube "дискримінував і фільтрував" її контент.
Раніше повідомлялося, що в штаб-квартирі YouTube в Сан-Франциско відбулася стрілянина.