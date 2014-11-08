Президент США Барак Обама схвалив відправку 1500 військових до Іраку для допомоги місцевій армії і курдським повстанцям, що протистоять екстремістському угрупованню "Ісламська держава", повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на Білий дім.

У число військовослужбовців входить група радників, яка повинна допомогти іракським військовим планувати операції.

Також в Ірак їдуть інструктори, яких відправлять на військові бази в різні райони країни.

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Загальна кількість американських військових в Іраку таким чином досягне 2900 осіб.

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