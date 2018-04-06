Трамп має намір направити до 4 тисяч військових Нацгвардії до кордону з Мексикою

При цьому Трамп не уточнив, чи узгоджене фінансування даної ініціативи з Конгресом США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір відправити від двох до чотирьох тисяч військовослужбовців Національної гвардії на кордон з Мексикою.

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Про це повідомляє Associated Press. За його словами, військові охоронятимуть кордон поки більша частина стіни з Мексикою не буде побудована. При цьому Трамп не уточнив, узгоджене фінансування даної ініціативи з Конгресом США.

Як зазначає агентство, під час правління екс-президента США Джорджа Буша на кордон з Мексикою були відправлені більше шести тисяч військових Національної гвардії.

Тоді вони виконували функції підтримки, спрямовану на звільнення федеральних агентів США. Раніше Трамп закликав мобілізувати армію для охорони кордону з Мексикою. Згодом у Мехіко вимагали пояснити подібні плани Вашингтона.

Трамп обговорював будівництво стіни з міністром оборони США і попросив Пентагон виділити кошти на будівництво стіни. Також на своїй сторінці в Facebook Трамп показав перші фото будівництва стіни.