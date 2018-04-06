У США з молотка планують продати полотна Моне, Гогена та Пікассо (відео)

11:11, 06 квітня 2018
Світ
448

Як ідеться у сюжеті ТСН, із молотка планують продати полотна видатних художників. Картини відомих митців оцінюють у десятки мільйонів доларів. Також запропонують й роботи сучасних митців, вартістю у 200 доларів.

Читайте такожКартину Ван Гога вперше за 20 років виставили на аукціон

Усі твори перебувають у приватній колекції родини американських банкірів Рокфеллерів.

На аукціоні взагалому планують вторгувати пів мільярда доларів. Усі гроші підуть на благодійні навчальні та природо-захисні проекти. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #картини#благодійний аукціон#аукціон в США#Пабло Пікассо