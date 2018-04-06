У США з молотка планують продати полотна Моне, Гогена та Пікассо (відео)
11:11, 06 квітня 2018Світ
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Усі твори перебувають у приватній колекції родини американських банкірів Рокфеллерів.
У США з молотка планують продати полотна Моне, Гогена та Пікассо
Моне, Гоген та Пікассо на благодійність у США. Через місяць відбудеться найбільший у світі благочинний аукціон.
Як ідеться у сюжеті ТСН, із молотка планують продати полотна видатних художників. Картини відомих митців оцінюють у десятки мільйонів доларів. Також запропонують й роботи сучасних митців, вартістю у 200 доларів.
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Усі твори перебувають у приватній колекції родини американських банкірів Рокфеллерів.
На аукціоні взагалому планують вторгувати пів мільярда доларів. Усі гроші підуть на благодійні навчальні та природо-захисні проекти.
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