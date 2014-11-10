Путін запізнився на саміт в Пекіні, а Обама помахав йому рукою
15:49, 10 листопада 2014Світ
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Президент Росії Володимир Путін зустрівся з президентом США Бараком Обамою в Пекіні на саміті АТЕС.
Розмова політиків тривав не більше восьми хвилин / tsn.ua
Зустріч Володимира Путіна і Барака Обами сталася, коли президент Росії, спізнившись на кілька хвилин на церемонію фотографування, увійшов в невелику кімнату, де стояли всі лідери.
Про це повідомляє Коммерсантъ.
Обама першим побачив Путіна і у вітанні махнув рукою. Володимир Путін підійшов до нього, вони привіталися й почали розмовляти. Розмова тривала хвилин сім-вісім. Після цього лідери пішли на церемонію фотографування.
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