Путін запізнився на саміт в Пекіні, а Обама помахав йому рукою

Зустріч Володимира Путіна і Барака Обами сталася, коли президент Росії, спізнившись на кілька хвилин на церемонію фотографування, увійшов в невелику кімнату, де стояли всі лідери.

Про це повідомляє Коммерсантъ.

Обама першим побачив Путіна і у вітанні махнув рукою. Володимир Путін підійшов до нього, вони привіталися й почали розмовляти. Розмова тривала хвилин сім-вісім. Після цього лідери пішли на церемонію фотографування.

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