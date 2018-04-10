У трунах жертв Смоленської катастрофи виявили переплутані фрагменти тіл і сміття

Під час експертизи було виявлено підміну тіл двох загиблих. Крім того, експерти виявили в трунах безліч сторонніх предметів, таких як пляшки, пакети, гумові рукавички та інше сміття.

Під час проведення ексгумації і судмедекспертиз 77 жертв Смоленської катастрофи, яка ведеться у Польщі з кінця 2016 року, експерти виявили 69 фрагментів тіл 26 осіб, які були в трунах інших людей.

Про це повідомляє РАР.

"Дослідження експертів, які працювали під час ексгумації і судмедекспертиз жертв Смоленської катастрофи, викликають шок: виявлено 69 фрагментів тіл 26 осіб, які були в трунах інших жертв катастрофи", - заявила вона, повідомляючи результати експертизи.

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Під час експертизи було виявлено підміну тіл двох загиблих (підміну ще шести тіл зафіксувала військова прокуратура раніше). Крім того, експерти виявили в трунах безліч сторонніх предметів, таких як пляшки, пакети, гумові рукавички та інше сміття.

Також заявляється, що в 90% документації, що підтверджує проведення судмедекспертиз тіл загиблих у катастрофі російськими фахівцями, були помилки. Наприклад, у ряді випадків експерти з Москви описували ті внутрішні органи жертв, яких вони з-за хірургічних втручань на момент загибелі не мали. Близько 30% тіл взагалі не піддавалися експертизі.

На даний момент в планах польського боку ексгумація ще 7 тіл. Її планують завершити до середини травня.

Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року неподалік аеродрому "Північний" біля Смоленська розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Качинським на борту. У катастрофі загинули 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії.

10 січня 2018 року міжнародний експерт підкомісії Міноборони Польщі у справах повторного розслідування катастрофи Френк Тейлор заявив, що ліве крило президентського літака, що розбився під Смоленськом, було знищено в результаті внутрішнього вибуху. Як стверджує експерт, існувало кілька джерел вибуху - в крилі, у слоті та в центроплані літака, що підтвердив аналіз механізму удару дверей об землю. Береза не мала впливу на первинне руйнування крила. «Ці висновки ухвалили члени підкомісії, і вони є одним із ключових тверджень технічного рапорту», - йдеться в заяві на сайті Міноборони Польщі.