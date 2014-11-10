Один з восьми росіян готовий послати сина воювати проти України - опитування
Майже кожен восьмий росіянин готовий послати сина воювати проти України, понад дві третини батьків спробували б перешкодити відправці дитини на війну.
Про свідчать результати дослідження громадської думки, проведеного російським Левада-центром.
Згідно з опитуванням, лише 13% росіян відпустили б свого сина воювати на Донбасі, а більше двох третин опитаних (68%) спробували перешкодити його поїздці. 19% вагалися з відповіддю.
При цьому половина опитаних не чула про смерть псковських десантників, але більше сорока відсотків позитивно оцінюють діяльність громадських організацій щодо збору даних про поранених і загиблих в неоголошеній війні.
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