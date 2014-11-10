Один з восьми росіян готовий послати сина воювати проти України - опитування

Про свідчать результати дослідження громадської думки, проведеного російським Левада-центром.

Згідно з опитуванням, лише 13% росіян відпустили б свого сина воювати на Донбасі, а більше двох третин опитаних (68%) спробували перешкодити його поїздці. 19% вагалися з відповіддю.

При цьому половина опитаних не чула про смерть псковських десантників, але більше сорока відсотків позитивно оцінюють діяльність громадських організацій щодо збору даних про поранених і загиблих в неоголошеній війні.

Читайте такожПоловина росіян вважає можливим повторення сталінських репресій - опитуванняОпитування проведено 24 - 27 жовтня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%