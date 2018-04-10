Американський сенатор, яка втратила на війні обидві ноги, народила дочку

Мати двох дітей Теммі Дакуорт - перша жінка з інвалідністю, обрана до Сенату. Також вона - перша американка з азіатським корінням, яка стала членом Конгресу.

50-річна Теммі Дакуорт, що втратила обидві ноги на війні в Іраку, стала першим діючим американським сенатором, які народили дитину. Також вона стала однією з десяти жінок в історії США, які народили дитину, займаючи виборну посаду.

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, дівчинку назвали Мейл Перл Боулсбі, на честь бабусі Дакуорт, яка працювала медсестрою під час Другої світової війни. Мейл - друга дочка Дакуорт. Немовля народилося в лікарні в передмісті Вашингтона.

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"Як би не було складно нести тягар материнства, я - не єдина в світі працююча мати, а мої діти надихають мене на те, щоб працювати більше і захищати інтереси трудящих сімей", - заявила Дакуорт.

Вона розповіла журналістам, що завагітніти вдруге їй вдалося складно після декількох циклів штучного запліднення та викидня.

У 2012 році Дакуорт стала першою жінкою з інвалідністю, обраною у Сенат. Вона також перша американка з азіатськими корінням, яка стала членом Конгресу. Перша дитина Дакуорт, дівчинка Абігейл, народилася у 2014 році.

У 2018 році вона стала автором кількох законопроектів, спрямованих на те, щоб полегшити життя молодим матерям. Зокрема, вона запропонувала створити у всіх аеропортах кімнати матері і дитини.

Як повідомляв УНІАН, раніше режисер Стівен Спілберг заявив, що готовий зробити Індіану Джонса жінкою.