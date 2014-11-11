"Ку-Клукс-Клан" відкрив двері для євреїв, чорношкірих та геїв

Лишаться незмінним такі атрибути, як біле вбрання з каптуром, повідомляє Українська правда з посиланням на Metro.

Організація зветься Лицарі Скелястих гір. Її мета – перешкодити встановленню "нового світового порядку" та утворенню "світового уряду", про що попереджають конспірологи.

Вимог до кандидатів у лицарі висуватиметься небагато. "Оновлений ку-клукс-кланівець" має бути старший за 18 та мешкати на північному заході США.

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"ККК за сильну Америку. Панування білої раси – це старий Клан. А це – новий Клан", - запевняє засновник організації Джон Аббар.

Така ініціатива обурила керівництво традиційного Ку-клукс-клану, який досі функціонує. Як вважає чинний Великий маг організації, Аббар просто намагається вибудувати свою політичну кар’єру, прикрившись ККК.