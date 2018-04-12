Трамп назвав терміни ракетного удару по Сирії

У середу Трамп написав у Twitter, що ракети, які Росія готується збивати в Сирії, будуть "хороші, нові "розумні".

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не називав дату удару по Сирії. За його словами, це може відбутися "або дуже скоро, або зовсім не скоро".

Відповідний запис президент США зробив у Twitter.

"Дуже скоро, або зовсім не скоро. У будь-якому разі, США під моїм керівництвом виконали величезну роботу зі звільнення регіону від ІДІЛ. І де наше "Дякую, Америка"? - написав Трамп.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our "Thank you America?" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 квітня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, Трамп обіцяє здійснити ракетний удар в Сирії через хімічну атаку в місті Дума, в результаті якої загинуло багато людей. Так він відповів на заяву посла РФ в Лівані Олександра Засипкіна ліванському телеканалу "Аль-Манар" про те, що Росія залишає за собою право збивати всі ракети і знищувати джерела вогню у випадку агресії США проти Сирії.

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7 квітня кілька моніторингових і медичних груп, які працюють в Сирії, заявили про хімічну атаку в місті Дума.

За різними даними, в результаті атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні при ураженні хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув в Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

Місто Дума залишається останнім оплотом повстанців у Східній Гуті. Воно оточене сирійськими військами, яким надають підтримку і російські сили. Під час переговорів з Москвою повстанці намагалися добитися права залишитися в місті як місцеві сили безпеки. Однак в п'ятницю, 6 квітня, переговори зайшли в глухий кут, і на місто розпочався масштабний наступ за підтримки авіації й артилерії.