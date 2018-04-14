У Франції показали відео запуску ракет по Сирії

Ракети було випущено з фрегата у Середземному морі.

Міністр оборони Франції Флоранс Парлі опублікувала відео, на якому можна побачити запуск ракети по Сирії, що відбувся сьогодні, 14 квітня, вранці.

Відео з'явилося у неї в Twitter.

У ролику видно, як відбувається запуск військово-морської крилатої ракети з одного з французьких фрегатів, розташованих у Середземному морі.

"Мета - місце виробництва хімічної зброї сирійським режимом", - зазначила Парлі.

Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) 14 апреля 2018 г.

Ще раніше прес-службою Єлисейського палацу було опубліковано відео зльоту літаків повітряних сил Франції.

Як повідомляв УНІАН, США, Велика Британія і Франція в ніч на суботу завдали авіаударів по військових об'єктах у Сирії, які пов'язують із хімічною зброєю. У Білому домі пояснили удар по Сирії застосуванням Росією хімічної зброї.

НАТО і Євросоюз висловили підтримку діям США і союзників у Сирії.