У Франції показали відео запуску ракет по Сирії

14:00, 14 квітня 2018
Світ
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/ скріншот

Відео з'явилося у неї в Twitter.

У ролику видно, як відбувається запуск військово-морської крилатої ракети з одного з французьких фрегатів, розташованих у Середземному морі.

"Мета - місце виробництва хімічної зброї сирійським режимом", - зазначила Парлі. 

Ще раніше прес-службою Єлисейського палацу було опубліковано відео зльоту літаків повітряних сил Франції. 

Як повідомляв УНІАН, США, Велика Британія і Франція в ніч на суботу завдали авіаударів по військових об'єктах у Сирії, які пов'язують із хімічною зброєю. У Білому домі пояснили удар по Сирії застосуванням Росією хімічної зброї.

НАТО і Євросоюз висловили підтримку діям США і союзників у Сирії.

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Теги: #Франція#удар по Сирії