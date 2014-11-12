Російський депутат запропонував завозити в покинуті села китайців - ЗМІ

Про це повідомляє РСН.

"Ніхто не заважає завозити в спорожнілі російські села в потрібній кількості під керівництвом громадян Росії працьовитих китайців, північних корейців, японців", - сказав Дроздов.

На його думку, в Росії і так відбувається заселення спустілих сіл вихідцями з Середньої Азії, але при цьому держава не отримує відрахувань у бюджет, "йде сіра економіка".

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"Давайте створимо орган, який сяде і порахує, скільки нам потрібно. Може бути, нам скажуть - ми справляємося, в Росії нікого не треба. Тоді ми повинні прийняти жорсткі заходи, щоб вичавити за межі Росії навіть тих, хто вже є. А може, нам скажуть, що треба 100 тисяч або мільйон", - додав депутат.