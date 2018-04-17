Російським студентам у Великій Британії пропонують переводитись у "МГИМО" та працювати на Далекому Сході

У Росспівробітництві впевнені, що російські студенти, які навчаються на Заході, хочуть повернутися до Росії «з політичних причин».

Російське Федеральне агентство у справах СНД, співвітчизників, що проживають за кордоном, та з міжнародної гуманітарної співпраці (Росспівробітництво) запустило проект з повернення до країни російських студентів з Великобританії та інших країн, «які виявляють недружнє ставлення» до РФ.

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Як повідомляє «Коммерсант», проект отримав назву «Highly Likely Welcome Back, або пора додому!». Його творці переконані, що значна кількість російських студентів, які навчаються за кордоном, хоче повернутися до Росії «з політичних причин».

Студентам, які повернуться на батьківщину, як наголошується, обіцяють допомогти продовжити навчання у МДІМВ або працевлаштуватися, наприклад, на Далекому Сході.

В той же час, опитані журналістами студенти та експерти у Великобританії говорять, що жодного тиску не відчувають. У посольстві Великобританії в Росії запевнили, що в країні "як і завжди, дуже раді росіянам, які приїжджають з метою навчання або туризму".

Зазначається, що за даними російського Міністерства освіти і науки, станом на 2017 рік в зарубіжних вишах навчаються близько 60 тис. російських студентів. Студентам, які вже закінчують навчання, автори програми обіцяють допомогти з працевлаштуванням в РФ.

Раніше повідомлялося, що влада Великобританії розглядає можливість введення нових санкцій проти російських бізнесменів, які ведуть справи на території Сполученого Королівства.