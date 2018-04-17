Іран пригрозив Ізраїлю відповіддю за напад на базу в Сирії
14:57, 17 квітня 2018Світ
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"Тель-Авів буде покараний за його агресивні дії", - повідомив представник МЗС Ірану. При цьому точних даних, хто здійснив напад, немає.
Ілюстрація / REUTERS
Іран знову пригрозив Ізраїлю жорсткою реакцією на можливий авіаудар по сирійській базі з безпілотниками. Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Бахрам Гассемі.
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"Тель-Авів буде покараний за його агресивні дії. Окупантский режим рано чи пізно отримає відповідь на свої дії", - сказав міністр, передає РБК.
В ніч на 17 квітня сирійська авіабаза Шайрат в Хомсі зазнала ракетного обстрілу. Пентагон вже виступив із заявою про те, що США не ведуть бойових дій в цьому регіоні країни.
За даними ЗМІ, сирійські військові вважають, що за ракетною атакою стоїть Ізраїль, оскільки військові літаки увійшли в сирійський повітряний простір з боку Лівану. В армії Ізраїлю заявляють, що не мають інформації про удари в Сирії.
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